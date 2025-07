Artur Szpilka to postać doskonale znana fanom sportu. Choć Polacy kojarzą go głównie w występów w ringu i oktagonie, choć ostatnimi czasy coraz częściej spotkać go można... na tenisowych kortach . W tej dyscyplinie miał okazję stoczyć już kilka pojedynków - mierzył się między innymi z komikiem Marcinem Dańcem , dziennikarzem Andrzejem Kostyrą , a także byłym pięściarzem Dariuszem "Tigerem" Michalczewskim.

"Szpila" nie raz już chwalił się fotkami z kortu w mediach społecznościowych. W ubiegłym roku wywołał niemałe poruszenie, gdy upodobnił się do Huberta Hurkacza . Na pojedynek z Marcinem Dańcem wyszedł on bowiem w dokładnie takim samym stroju, w jakim w tamtym czasie wrocławianin występował na międzynarodowych turniejach.

Utytułowany pięściarz w pocie czoła przygotowuje się do pojedynku z gwiazdą polskiego tenisa, co postanowił zrelacjonować w mediach społecznościowych. Na Insta Stories zamieścił on krótkie nagranie z kortu i pochwalił się nowymi piłkami. Nagle zwrócił się do męża swojej kolejnej przeciwniczki, Jerzego Janowicza.