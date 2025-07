Raków Częstochowa to wicemistrz Polski z sezonu 2024/25, który wraca do gry w Europie po roku przerwy. Częstochowianie na ostatniej prostej poprzedniego sezonu zostali wyprzedzeni przez Lecha Poznań. To sprawiło, że zespół spod Jasnej Góry walczy nie o fazę ligową Ligi Mistrzów, a o Ligi Konferencji, w której jeszcze nigdy nie występował. Przejście trzech rund eliminacyjnych i gra jesienią w Europie to jednak nadrzędny cel zespołu prowadzonego przez Marka Papszuna.