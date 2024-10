Szeremeta wróciła do finału igrzysk, wszystko ujawniła. "Nie mam kontaktu"

Z dziesięcioma medalami do kraju nad Wisłą wrócili polscy olimpijczycy z igrzysk olimpijskich w Paryżu . Każdy krążek przez kibiców został przyjęty z ogromnym zadowoleniem, jednak zdecydowanie największy splendor zgarnęła Julia Szeremeta. Polka sprawiła niemałą niespodziankę i po raz pierwszy w XXI wieku wywalczyła medal w boksie dla naszej reprezentacji . Jej finałowe starcie przeciwko Lin Yu-ting do dziś jest zresztą szeroko komentowane. Wszystko z powodu kontrowersyjnej przeszłości rywalki. Tajwanka została wykluczona z ostatnich mistrzostw świata ze względu na zbyt wysoki poziom testosteronu.

28-latka nawet po pokonaniu naszej rodaczki nie może jeszcze w pełni cieszyć się z mistrzostwa. Trwa obecnie oczekiwanie na wyniki zleconych badań przez MKOl. "Wiemy, że sprawa jest dość kontrowersyjna, więc jakiś procent szans na zmianę ostatecznych wyników jest. Ale my na pewno się tym nie zajmujemy, nawet w żaden sposób nie możemy. Wszystko jest po stronie MKOl, to oni przeprowadzali badania" - mówił we wrześniu Tomasz Dylak na łamach WP SportoweFakty.