Ludwik Denderys urodził się 26 kwietnia 1944 roku w Młyńsku koło Trembowli, które jest miastem rejonowym na zachodniej Ukrainie w obwodzie tarnopolskim. " Repatriant ze wschodnich terenów Rzeczypospolitej osiadł po zakończeniu wojny wraz z matką w Strzelinie koło Wrocławia. Bezpośrednią inspiracją do uprawiania boksu były echa pomyślnych dla Polaków mistrzostw Europy w Warszawie w 1953 roku" - przypomina strona olimpijski.pl.

Odnalazł ojca po 26 latach. Zadecydował boks i... przypadek

Za to już wcześniej, bo w 1964 roku, zaczął kolekcjonować medale mistrzostw Polski. Najpierw trzykrotnie zostawał trzecim zawodnikiem w kraju, a później miał jeszcze więcej powodów do radości. Najszczęśliwszy musiał być w 1969 roku, kiedy to jeden jedyny raz został mistrzem Polski, rzecz jasna w królewskiej kategorii wagowej.