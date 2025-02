Przerażające jest to, że coś takiego mogło się przydarzyć 28-latkowi, który wyglądał na osobę w kwiecie wieku. Po prostu trudno w to uwierzyć. To był po prostu cudowny, słodki dzieciak. Ambitny i zdeterminowany. To, że jego życie zostało w ten sposób przerwane, jest po prostu tragiczne

~ Barry McGuigan, mistrz świata wagi piórkowej z lat 80., obecnie promotor (w rozmowie z BBC)