Dlatego Tyson wyszedł do ringu z Paulem. "Żelazny Mike" mówi wprost, sport zszedł na dalszy plan

Tyson wrócił do ringu po 19 latach, by przegrać i zainkasować miliony

Tym pojedynkiem żył cały świat. Chociaż niemal każdy obserwator zdawał sobie sprawę, że walka między rywalami, których dzieli 30 lat, jest mało sensowna pod względem sportowym, kibice marzyli o tym, że Mike Tyson po raz kolejny sprawi wielką niespodziankę. Tłum zgromadzony w AT&T Stadium szybko zostali jednak odarci ze złudzeń. Chociaż "Żelazny Mike" ustał przez wszystkie rundy, jednogłośnie przegrał na punkty . Chociaż po pojedynku nie brakowało teorii spiskowych, wedle których 58-latek specjalnie powstrzymywał się przed zadawaniem silnych ciosów, Jake Paul wygrał w pełni zasłużenie - a w końcówce to raczej on oszczędzał rywala.

Tyson przyznaje. "Potrzebowałem dziesięciu transfuzji krwi"

Pierwotnie do walki miało dojść kilka miesięcy wcześniej, 20 lipca. Zmieniono termin z powodu problemów zdrowotnych Tysona, który trafił do szpitala z krwawiącym wrzodem. Już w listopadzie były mistrz wagi ciężkiej przekonywał, że wrócił do swojej najlepszej formy. Kilka miesięcy po swojej porażce wyznał jednak, jak wyglądała rzeczywistość. W rozmowie z Seanem Hannitym wyjawił, dlaczego zdecydował się ostatecznie wejść do ringu.