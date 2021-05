"Szpila" po raz ostatni w ringu pojawił się w marcu 2020 roku, zwyciężając po mocno kontrowersyjnym werdykcie sędziów z Siergiejem Radczenką. Po długiej przerwie powróci do ringu w niedzielę na gali KnockOut Boxing Night 15. On i jego rywal nie przebierają w słowach, stosując wzajemnie słowne zaczepki.

Od pewnego czasu pięściarz z Wieliczki ograniczył jednak swoją aktywność w mediach społecznościowych, które były "polem bitwy" zawodników. Przyczyny tego ruchu wyjaśnił podczas konferencji prasowej. - Przygotowania idą bardzo dobrze. Czuję się pewnie. Odciąłem się od mediów społecznościowych, od społeczeństwa. Jestem w swoim "alter ego", w walce. I niech tak zostanie - powiedział dodając, że "odmawia składania zeznań".



- Jestem przygotowany i... to tyle. (Różański - przyp.red.) Powiedział parę słów za dużo, to we mnie siedzi. Nie byłem nastawiony nawet, żeby tu przychodzić - kontynuował Szpilka, który nie ukrywał, że spotkanie z mediami to dla niego przykra konieczność.



Po niespełna dwóch minutach zawodnik... podziękował za udział w konferencji i opuścił salę.



Stawką niedzielnej walki będzie pas WBC International.



