Ależ wieści o Julii Szeremecie. Już w nowej roli, jest jak Włoszczowska

Julia Szeremeta w nowej roli

"Julia Szeremeta dołączyła do grona globalnych Ambasadorów Fundacji Pho3nix, której założycielem jest Sebastian Kulczyk. Głównym celem Fundacji jest inspirowanie dzieci na całym świecie do bycia aktywnymi i wiara w to, że sport ma moc by zmieniać świat" - można było przeczytać w mediach społecznościowych.