Wielkie kontrowersje we Wrocławiu. Usyk znokautował Duboisa, Brytyjczyk protestował

Ukrainiec wciąż ma jednak wiele do wyjaśnienia z Danielem Duboisem. Pojedynek gwiazd, do którego doszło w 2023 roku we Wrocławiu zakończył się zwycięstwem Usyka poprzez nokaut w 9. rundzie. W jego trakcie doszło jednak do sporych kontrowersji, o co Brytyjczyk miał później sporo żalu.