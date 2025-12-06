Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramatyczne sceny w Pucharze Świata. Sensacyjny powrót Polki i znowu to się stało

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Eliza Rucka-Michałek uznawana była za wielki talent w biegach narciarskich. Problemem było jednak to, że zawodniczka mdlała na trasie. O kolejnych omdleniach Polki rozpisywały się skandynawskie media. Cztery lata temu Rucka-Michałek rzuciła biegi narciarskie i wróciła sensacyjnie na trasy Pucharu Świata. I w Trondheim znowu doszło do dramatycznych scen.

Zawodnik reprezentujący Polskę w narciarstwie biegowym podczas wyścigu, w tle fragment trasy i zamazane sylwetki innych uczestników. W okrągłym powiększeniu widoczna grupa osób udzielająca pomocy leżącemu sportowcowi.
Eliza Rucka-Michałek w 2019 roku, a w ramce akacja medyczna z 2020 rokuSilas Stein/DPA/AFP/Instagram/eliza_ruckaINTERIA.PL

W skrócie

  • Eliza Rucka-Michałek po problemach zdrowotnych i przerwie wróciła do biegów narciarskich, osiągając sukcesy i stając się jedną z liderek kadry.
  • Jej powrót uznano za sensacyjny, szczególnie po pokonaniu dawnych problemów z omdleniami dzięki poprawie zdrowia po ciążach.
  • Podczas zawodów w Trondheim Polka ponownie zemdlała na trasie, wzbudzając niepokój związany z powrotem choroby i przyszłymi startami.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Eliza Rucka-Michałek cztery lata temu ogłosiła zakończenie kariery. Powodem były problemy zdrowotne. Zawodniczka mdlała w czasie wysiłku, a lekarze bezradnie rozkładali ręce. Nie otrzymywała zdolności do uprawiania sportu.

Biegaczka MKS Istebna wyszła za mąż, urodziła dwójkę dzieci i problemy odeszły, jak ręką odjął. Rucka-Michałek postanowiła jeszcze raz spróbować swoich sił w biegach narciarskich.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Sensacyjny powrót Polki do Pucharu Świata w biegach narciarskich

Jak się okazało, Polka cierpiała na zespół wazowagalny, który polegał na nagłym spadku ciśnienia krwi i zwolnieniu akcji serca. Nasza biegaczka mdlała, ale po ciąży problemy minęły. Przeszła wszystkie badania w Polsce i otrzymała zgodę na uprawianie sportu.

Początkowo startowała w biegach regionalnych i robiła to z sukcesami. Zaczęła zatem trenować razem ze swoim mężem Mikołajem. W marcu tego roku została mistrzynią Polski w biegu na 10 km, a teraz sensacyjnie wróciła do rywalizacji w Pucharze Świata.

Najpierw pokazała się z dobrej strony w biegu FIS w Gaellivare, a potem szalała w Ruce w biegu masowym na 20 km. Z ostatniego rzędu przesunęła się w pewnym momencie na 22. miejsce. Ostatecznie do mety dobiegła na 33. pozycji. Zaczęła wyrastać na jedną z liderek polskiej kadry.

Zobacz również:

Anioły z Lanckorony i Anna Twardosz (w ramce)
Skoki Narciarskie

Dziewczyna z "miasta aniołów" zawstydziła polskich skoczków. Pisze piękną historię

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Wszyscy mówili o cudzie, a Eliza Rucka-Michałek znowu zemdlała. Dramat na trasie Pucharu Świata

    Działacze Polskiego Związku Narciarskiego, ale też trenerzy, mówili w kontekście powrotu Ruckiej-Michałek o cudzie. Usłyszałem nawet, że wyrasta na pewniaczkę do wyjazdu na zimowe igrzyska olimpijskie. 24-latka byłaby podporą sztafety, która ma duże ambicje.

    W sobotę Rucka-Michałek wystąpiła w biegu łączonym (10 km techniką klasyczną + 10 km techniką dowolną) w Pucharze Świata w Trondheim. Nie dobiegła jednak do mety. Polka mocno przebijała się w stawce. Ostatni pomiar, jaki zmierzył jej czas, był na 3,3 km. Na kolejnym pojawiło się już przy jej nazwisku DNF. Nie dobiegła do mety. Zeszła z trasy, a właściwie została zniesiona.

    Interia Sport ustaliła, że Rucka-Michałek znowu zemdlała. Potrzebna była pomoc medyczna. Oby to nie był powrót do przeszłości, który oznaczałby jednak koniec marzeń dla tej szalenie ambitnej zawodniczki.

    Zobacz również:

    Kamil Fundanicz
    Skoki Narciarskie

    Nowy dyrektor PZN zaczyna pracę. "Ci, którzy tego nie szanują, nie powinni być w naszym środowisku"

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    100 tysięcy kibiców zgromadziło się przy trasie w czasie biegu na 50 km
    100 tysięcy kibiców zgromadziło się przy trasie w czasie biegu na 50 kmJONATHAN NACKSTRANDAFP
    Pełne trybuny na rywalizacji w biegach narciarskich w Trondheim i samotny kibic z Warszawy na kwaifikacjach w skokach
    Pełne trybuny na rywalizacji w biegach narciarskich w Trondheim i samotny kibic z Warszawy na kwaifikacjach w skokachLise Åserud/NTB/AFP/Tomasz KalembaINTERIA.PL
    Stadion biegowy w obiekcie Granasen
    Stadion biegowy w obiekcie GranasenJONATHAN NACKSTRANDAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja