Oto najcenniejszy medal Justyny Kowalczyk. Kibice nawet nie wiedzą, że istnieje

Justyna Kowalczyk-Tekieli to dwukrotna mistrzyni olimpijska (2010, 2014) i dwukrotna mistrzyni świata (2009). Na imprezie czterolecia oraz w globalnych czempionatach sięgnęła w sumie po 14 medali. Do tego czterokrotnie wygrywała klasyfikację generalną Pucharu Świata.

Nie każdy wie, że najlepsza polska biegaczka narciarska ma również w kolekcji krążek, którego nie otrzymuje się po minięciu linii mety. Przed 10 laty została uhonorowana Medalem Św. Brata Alberta. Wyróżniono ją w ten sposób za działalność charytatywną na rzecz osób chorych na mukowiscydozę.

Justyna Kowalczyk okazała serce niepełnosprawnym. W 2015 roku otrzymała niecodzienne wyróżnienie

Honorowy medal przyznawany jest corocznie od 1997 roku przez Fundację im. Brata Alberta. Otrzymują go ludzie zasłużeni w niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym. Justyna Kowalczyk (wtedy nosiła jeszcze nazwisko jednoczłonowe) zajęła się dobroczynną działalnością w 2011 roku.

- Od tamtego czasu na nasze konto wypływają niebagatelne kwoty - mówiła przed dekadą Małgorzata Krynke, przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą cytowana przez serwis termedia.pl.

Wspomniała o samochodzie BMW przekazanym przez Justynę na licytację. A także o sztabce złota otrzymanej za medal z najcenniejszego kruszcu wywalczony na igrzyskach w Soczi, który następnie... biegaczka sama po dwóch tygodniach wylicytowała. Kwota: 97 tys. złotych.

Za pieniądze uzyskane dzięki zaangażowaniu Kowalczyk zakupiono specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Udało się także sfinansować remont III piętra głównego budynku Instytutu Matki i Dziecka za 2 mln złotych. Zaprojektowano tam centrum leczenia mukowiscydozy.

Los nie wynagrodził Justynie dobrego serca. W 2013 roku utraciła ciążę. Rok później wyznała, że przeszła załamanie nerwowe i zmaga się z depresją.

Wydawało się, że wszystko zaczęło się układać, kiedy w jej życiu pojawił się Kacper Tekieli. Pobrali się w 2020 roku. Niespełna trzy lata później mężczyzna zginął tragicznie w szwajcarskich Alpach.

Miłością życia Justyny jest dzisiaj ich czteroletni syn Hugo.

Justyna Kowalczyk jeszcze w trakcie kariery zawodniczej PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

Justyna Kowalczyk-Tekieli Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter

Justyna Kowalczyk-Tekieli Pawel Murzyn/East News East News