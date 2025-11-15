Partner merytoryczny: Eleven Sports

Oto najcenniejszy medal Justyny Kowalczyk. Kibice nawet nie wiedzą, że istnieje

Justyna Kowalczyk-Tekieli to jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiego sportu. Każdy, kto chciałby opowiedzieć o jej medalowym dorobku, dobrze wie, że należy użyć przedrostka "multi". Jest jednak w jej kolekcji jedno wyróżnienie, o którym rzadko się wspomina i które wymyka się utartym kategoriom. To Medal Św. Brata Alberta, jaki otrzymała w 2015 roku.

Justyna Kowalczyk
Justyna KowalczykPAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESSEast News

Justyna Kowalczyk-Tekieli to dwukrotna mistrzyni olimpijska (2010, 2014) i dwukrotna mistrzyni świata (2009). Na imprezie czterolecia oraz w globalnych czempionatach sięgnęła w sumie po 14 medali. Do tego czterokrotnie wygrywała klasyfikację generalną Pucharu Świata.

Nie każdy wie, że najlepsza polska biegaczka narciarska ma również w kolekcji krążek, którego nie otrzymuje się po minięciu linii mety. Przed 10 laty została uhonorowana Medalem Św. Brata Alberta. Wyróżniono ją w ten sposób za działalność charytatywną na rzecz osób chorych na mukowiscydozę.

Justyna Kowalczyk okazała serce niepełnosprawnym. W 2015 roku otrzymała niecodzienne wyróżnienie

Honorowy medal przyznawany jest corocznie od 1997 roku przez Fundację im. Brata Alberta. Otrzymują go ludzie zasłużeni w niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym. Justyna Kowalczyk (wtedy nosiła jeszcze nazwisko jednoczłonowe) zajęła się dobroczynną działalnością w 2011 roku.

- Od tamtego czasu na nasze konto wypływają niebagatelne kwoty - mówiła przed dekadą Małgorzata Krynke, przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą cytowana przez serwis termedia.pl.

Wspomniała o samochodzie BMW przekazanym przez Justynę na licytację. A także o sztabce złota otrzymanej za medal z najcenniejszego kruszcu wywalczony na igrzyskach w Soczi, który następnie... biegaczka sama po dwóch tygodniach wylicytowała. Kwota: 97 tys. złotych.

Otylia Jędrzejczak podczas tegorocznej Gali Mistrzów Sportu
    Za pieniądze uzyskane dzięki zaangażowaniu Kowalczyk zakupiono specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Udało się także sfinansować remont III piętra głównego budynku Instytutu Matki i Dziecka za 2 mln złotych. Zaprojektowano tam centrum leczenia mukowiscydozy.

    Los nie wynagrodził Justynie dobrego serca. W 2013 roku utraciła ciążę. Rok później wyznała, że przeszła załamanie nerwowe i zmaga się z depresją.

    Wydawało się, że wszystko zaczęło się układać, kiedy w jej życiu pojawił się Kacper Tekieli. Pobrali się w 2020 roku. Niespełna trzy lata później mężczyzna zginął tragicznie w szwajcarskich Alpach.

    Miłością życia Justyny jest dzisiaj ich czteroletni syn Hugo.

    Jagna Marczułajtis-Walczak
      Dua Lipa zauważona w koszulce Argentyny podczas meczu Boca – River Plate© 2025 Associated Press
      Justyna Kowalczyk, Sochi 2014
      Justyna Kowalczyk jeszcze w trakcie kariery zawodniczejPIERRE-PHILIPPE MARCOUAFP
      Kobieta w czarnym stroju stoi uśmiechnięta z dłońmi przy twarzy, w tle niebieskie tło z fragmentem napisu i elementy wyposażenia wnętrza.
      Justyna Kowalczyk-TekieliTomasz Jastrzebowski/REPORTERReporter
      Kobieta o długich, brązowych włosach i jasnych oczach ubrana w czarną marynarkę siedzi w tłumie, skupiona, z delikatnym wyrazem zamyślenia na twarzy. W tle niewyraźne postacie innych osób.
      Justyna Kowalczyk-TekieliPawel Murzyn/East NewsEast News
