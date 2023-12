"As Sportu 2023". Hubert Hurkacz kontra Tomasz Fornal. Zagłosuj!

" As Sportu 2023 " to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszego sportowca minionego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalne ankiety zamieszczone w serwisie.

As Sportu 2023. Hubert Hurkacz czy Tomasz Fornal - kto powinien awansować?

Hubert Hurkacz . Nic nie zapowiadało tak udanego sezonu najlepszego polskiego tenisisty. Przez pierwsze pół roku grał ciut poniżej oczekiwań. Na wysokości zadania stanął tylko w Australian Open (IV runda) i w Marsylii, gdzie wygrał turniej rangi ATP 250. Ale potem ruszył.... Można tylko zadać sobie pytanie: "Co by było gdyby?" Gdyby Hurkacz wykorzystał piłki setowe w pierwszym secie nocnego pojedynku w IV rundzie z Novakiem Djokoviciem na Wimbledonie? Gdyby wykorzystał piłkę meczową w półfinale w Cincinnati z Carlosem Alcarazem? Ale i tak było nieźle. Do końca walczył o występ w Mastersie i ostatecznie rozegrał jeden mecz kosztem kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipasa. Zwyciężył po raz drugi w karierze turniej ATP 1000 - w Szanghaju, wystąpił w finale w Bazylei. Sezon - tak jak dwa lata temu - zakończył na dziewiątym miejscu. Świetny wynik.

Tomasz Fornal. Pochodzący z Krakowa siatkarz był bardzo ważną postacią reprezentacji prowadzonej przez Nikolę Grbicia. On i jego koledzy wygrali wszystko, co tylko było do wygrania, sięgając po złoto Ligi Narodów i mistrzostw Europy, a na koniec puentując to zwycięstwem w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk w Paryżu. Na niwie klubowej Fornal zdobył mistrzostwo Polski z Jastrzębskim Węglem i został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem PlusLigi w poprzednim sezonie. Jego efektowny styl gry i ekspresyjne zachowanie na parkiecie przysporzyły mu mnóstwo kibiców. Jeśli zdrowie będzie mu dopisywać, jest jednym z pewniaków do wyjazdu na igrzyska.