Skandal z udziałem lekarza Larry'ego Nassara. Wstrząsający raport

Departament Sprawiedliwości USA opublikował ponad 100-stronnicowy raport, w którym przedstawia m.in. zaniedbania, których dopuściło się FBI. Według raportu, federalne biuro śledcze ze zbytnią zwłoką zareagowało na zgłoszenia dotyczące Larry'ego Nassara.

Tylko przez rok od przyjęcia zgłoszenia w lecie 2016 roku lekarz miał wykorzystać seksualnie od 70 do nawet 120 gimnastyczek. To wstrząsające dane.

Departament Sprawiedliwości ujawnia raport w sprawie Nassara

Ponadto autor raportu Michael Horowitz oskarżył dwóch agentów FBI o kłamstwa w trakcie prowadzenia śledztwa, którymi chcieli ukryć swoje zaniedbania.

Przypomnijmy, że lekarz Nassar został już skazany na łącznie ponad 300 lat pozbawienia wolności. Zarzucono mu m.in. molestowania młodych zawodniczek oraz posiadania dziecięcej pornografii. Łącznie oskarżenia w jego stronę wysunęło ponad 250 kobiet.

Reklama

Nassar swoje skandaliczne praktyki miał stosować przez... 29 lat. W minionym roku wstrząsający film dokumentalny o działaniach tego przestępcy seksualnego opublikowała platforma Netflix.



Bulwersująca sprawa Larry'ego Nassara

Postać Nassara i jego działalność należały do największych skandali w świecie amerykańskiego sportu ostatnich lat. Śledztwo w jego sprawie dalece wykroczyło zresztą poza zainteresowanie ze środowiska sportowego, a stało się przedmiotem uwagi całego kraju.



Trzeba pamiętać, że gimnastyka jest sportem specyficznym, a zawodniczki rozpoczynają treningi i przeżywają pełnię formę w bardzo młodym wieku. W tym czasie nie są jeszcze w pełni świadome granic, które przekraczał lekarz Nassar.



Nassar przez blisko 30 lat był lekarzem związanym z reprezentacją USA. Cieszył się opinią znakomitego fachowca. Za nią kryła się jednak twarz pedofila, wykorzystującego zaufanie i nieświadomość swoich podopiecznych.

W 2017 roku, po dwóch latach od pierwszych zgłoszeń dotyczących molestowania, lekarz przyznał się do posiadania tysięcy zdjęć i wideo z pornografią dziecięca. Wciąż nie chciał jednak przyznać się do zarzutów dotyczących molestowania - tymczasem grono oskarżających go kobiet rosło. Niektóre dopiero po latach, czytając wyznania innych, zdały sobie sprawę z tego, że przed laty padły ofiarami przestępstwa seksualnego.



Swojego oburzenia na raport Departamentu Sprawiedliwości nie potrafiła ukryć Rachael Denhollander, pierwsza kobieta, która zdecydowała się oskarżyć Nassara o wykorzystanie seksualne.

- Dziesiątki maltretowanych dziewczynek po tym, jak FBI wiedziało, kim jest Larry i co dokładnie robi, mogło i powinno było zostać uratowane - napisała na Twitterze po publikacji raportu uderzającego w FBI.