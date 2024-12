W święta nadeszły wieści o Marciniaku. Bezlitosny werdykt, koniec pięknej serii

Najlepszy polski piłkarski rozjemca przez ostatnie miesiące przeżywał zarówno wzloty, jak i upadki . Za Szymonem Marciniakiem mnóstwo spotkań, za które był chwalony na całym świecie. Nie zmienia to jednak faktu, że doświadczony sędzia też jest tylko człowiekiem i nie ustrzegł się wpadek. Największa kontrowersja? Rewanżowy półfinał Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Bayernem Monachium . Pod koniec potyczki goście strzelili bramkę, lecz został odgwizdany spalony jeszcze zanim piłka zatrzepotała w siatce. Polak nie chciał się posiłkować analizą VAR.

Ze strony Niemców na naszego rodaka spadła ogromna krytyka. Przed powrotem do szatni w jego stronę ruszyli bawarscy piłkarze. Potem do gry wkroczyli dziennikarze zza zachodniej granicy . "Skandaliczna scena w 104. minucie. (...) Sytuacja ze spalonym? Będący na linii sędzia Tomasz Listkiewicz podniósł chorągiewkę, ale zamiast kontynuować grę, sędzia gwizdnął i pozbawił Bayern szansy na wyrównanie, a tym samym na dogrywkę . Cóż za skandal" - pisał chociażby oburzony "Bild".

Francois Letexier najlepszym sędzią świata. To on prowadził finał Euro 2024

Ze względu na wspomniane sceny z Estadio Santiago Bernabeu, arbitrowi oberwało się później na Euro 2024. Według zakulisowych informacji, UEFA nieco inaczej spoglądała w stronę Szymona Marciniaka podczas kontynentalnego czempionatu, w efekcie czego nie otrzymał on do sędziowania tych najbardziej prestiżowych spotkań. Finał zmagań przyznano Francoisowi Letexierowi . O Francuzie wspominamy nie bez powodu. 35-latek zwyciężył w prestiżowym plebiscycie na najlepszego sędziego roku organizowanym przez Międzynarodową Federację Historyków i Statystyków Futbolu .

To bolesna decyzja dla Polaka, ponieważ mógł przejść do historii jako trzykrotny z rzędu triumfator. Poprzednie dwie edycje padały właśnie jego łupem. W obecnej uplasował się poza czołową piątką, na siódmej lokacie. Podium uzupełnili Slavko Vincic oraz Daniele Orsato. Przed naszym rodakiem znaleźli się jeszcze: Clement Turpin, Michael Oliver oraz Felix Zwayer. Pierwsza okazja do "rewanżu" już niebawem. Eksperci przyglądają się przecież każdemu spotkaniu.