Kamil Stoch i Ewa Bilan-Stoch od ponad dekady tworzą jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw w polskim show-biznesie. Skoczek narciarski i fotografka na co dzień mieszkają w rodzinnej miejscowości Kamila, Zębie. To właśnie tam zakochani postawili willę, która do dnia dzisiejszego zachwyca nie tylko turystów, ale również sąsiadów. Nie ma się co dziwić - budynek ten wielu osobom przypomina bowiem "góralski pałac".