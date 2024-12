Marianna Schreiber w ubiegłym roku dość niespodziewanie zdecydowała się na rozpoczęcie kariery we freak fightach . Wówczas jednak 32-letnia nie miała jednak pojęcia, że ta decyzja wpłynie także na jej życie prywatne. Jej mąż Łukasz Schreiber nie był bowiem zadowolony z tego, że jego małżonka dołączyła do społeczności, która przez wielu nazywana jest patologiczną. Ostatecznie polityk PiS najwyraźniej podjął decyzję w imieniu swoim i żony i w rozmowie z portalem "metropoliabygdoska.pl" przekazał, że są oni obecnie w separacji i planują się rozwieść.

Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki spędzili razem Wigilię. A potem taki wpis 32-latki

Nie tak dawno 32-latka dała do zrozumienia internautom, że w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna. Wkrótce potem stało się jasne, że jej serce skradł inny polityk Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Czarnecki. 41-latek nie czekał długo z publicznym wyznaniem swoich uczuć do Marianny Schreiber. Ta również udowodniła, że polityk jest dla niej postacią naprawdę ważną. Został on zaproszony na kolację wigilijną w domu freak fighterki.