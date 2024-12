Przed świętami Bożego Narodzenia kibice FC Barcelona nie mieli powodów do zbyt wielkiej radości. Choć do pewnego momentu sezon układał się nadspodziewanie dobrze i Duma Katalonii grała jak z nut, później nadszedł poważny kryzys. Jeszcze pod koniec października zespół prowadzony przez Hansiego Flicka był chwalony za wyniki i styl, jaki prezentuje na boisku. Wystarczył miesiąc, aby ocena zmieniła się niemal o sto osiemdziesiąt stopni.

Barcelona seryjnie zaczęła gubić punkty. Przegrała trzy domowe mecze z rzędu, co nie zdarzyło się od dekad. Na wyjazdach radziła sobie równie słabo. Wydawało się, że przełamanie przyjdzie z Atletico Madryt, bo Blaugrana znów grała ultraofensywnie i tłamsiła rywali, ale dwa błędy w obronie i mnóstwo niewykorzystanych sytuacji sprawiło, że to drużyna Diego Simeone cieszyła się ze zdobycia kompletu punktów na Montjuic .

Surowa ocena Lewandowskiego. Zaskakujące głosy z Barcelony

Okazuje się, że 23 bramki Lewandowskiego we wszystkich rozgrywkach to za mało dla kibiców Barcy. Polak zajął dopiero piąte miejsce z 3,66 proc. głosów. Wyprzedził go jeszcze Pedri. Można więc stwierdzić, że to dość surowa ocena napastnika przez kibiców Barcelony. Co ciekawe, Casado został wybrany przez fanów jako najlepsze wzmocnienie Blaugrany w pierwszej części sezonu.