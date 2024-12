Będzie wtopą transferową, miliony wyrzucone w błoto. "Problem tkwi w głowie"

Żużel. Transfery. Piotr Pawlicki odbuduje się we Włókniarzu? "Problem tkwi w głowie"

Sokołowski trzyma kciuki za powrót Pawlickiego do formy, jednak ma wątpliwości, czy to się wydarzy. - Gdybyśmy przyjęli założenie, że wynik sportowy Piotra Pawlickiego zależy od toru, to tak - mogliśmy tak powiedzieć, że może się w pełni odbudować. Ale mnie się wydaje, że zależy to od zupełnie innych rzeczy. Piotr oczywiście może zdobyć dużo punktów na częstochowskim torze, natomiast nie zapominajmy o tym, że są jeszcze wyjazdy. Gdybym miał z nim kontakt na co dzień, to pewnie postawiłbym diagnozę, dlaczego tak się dzieje - mówi nam były prezes Unii.



- Życzę mu dobrze - przyznaje Sokołowski. - Kilka lat temu nawet uważałem, że jego dyspozycja przestanie tak falować, że ustabilizuje się na poziomie 10 punktów. Niestety, moje przewidywania okazały się błędne i to był jedyny mój błąd w wypowiedziach na temat Pawlickiego. Myślę, że przyczyna nie tkwi w motocyklach, w manetce czy w sile wytrzymałości przedramienia, tylko gdzieś w głowie. Trzeba by było zapytać jego byłych mechaników, którzy bardzo negatywnie się o nim wypowiadali. Podobno jechali na mecz, a on jeszcze spał. Ciągle były do nich jakieś pretensje, wszyscy byli winni. Może on nie potrafi współpracować z ludźmi - dodaje nasz rozmówca.