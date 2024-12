Jan Tomaszewski może mieć satysfakcję. "Tłumaczyłem, żeby puknęli się w te łby"

Powrót Wojciecha Szczęsnego z emerytury i angaż w FC Barcelonie wywołał ogromne emocje wśród polskich kibiców i ekspertów. Na początku co chwilę powtarzały się pytania, kiedy Polak zadebiutuje w bramce Dumy Katalonii, z czasem zaczęły padać coraz rzadziej. Szybko bowiem stało się jasne, że nie zostanie numerem jeden w zespole. 34-latek wciąż nie dostał swojej szansy od Hansiego Flicka.

- Po co wracał? - pyta po prawie trzech miesiącach Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, na łamach Super Expressu.

- Trzeba najpierw oddać królowi, co królewskie. Był świetnym bramkarzem i nas niejednokrotnie ratował. Zakończył karierę i miał do tego pełne prawo. Nagle okazało się, że ni z gruchy, ni z pietruchy, ją wznowił! Popełnił nieprawdopodobny błąd, bo nie wchodzi się do tej samej rzeki! I siedzi na ławie, bo gra ulubieniec drużyny, czyli Pena - nie owija w bawełnę. W wigilię postanowił bowiem przyznać 34-latkowi symboliczną "rózgę".