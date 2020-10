Rząd planuje zwiększenie wydatków na sport o 6,8 procent w 2021 roku

Wydatki na realizację zadań sportowych w 2021 roku będą o 6,8 procent wyższe niż w roku poprzednim - wynika z projektu ustawy budżetowej. Na kulturę fizyczną rząd planuje przeznaczyć ok. 1,4 mld złotych, tj. o blisko 89 mln więcej niż w 2020.

Z tej kwoty ok. 30 mln zł stanowić będzie rezerwę z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie sportu powszechnego.



Rok 2021 będzie wyjątkowo wymagający w sporcie wyczynowym, jeśli chodzi o obciążenia finansowe. Wynika to z faktu, że pandemia koronawirusa narzuca konieczność stosowania dodatkowych środków ostrożności, ale też z liczby istotnych zawodów planowanych na ten okres.



Kryzys wywołany przez COVID-19 skłonił MKOl do przełożenia o rok letnich igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio, a to wiąże się z wyjazdami reprezentantów Polski w 2021 roku nie tylko na zgrupowania przygotowawcze i aklimatyzacyjne, ale też na imprezy kwalifikacyjne. To także rok, w którym o przepustkę na olimpiadę w Pekinie walczyć będą przedstawiciele sportów zimowych.



To znajduje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2021 rok. Na sport wyczynowy (seniorów) rząd planuje przeznaczyć 172,5 mln zł, czyli o 7,4 procent więcej niż w 2020. Większość tych środków - 132 mln - ma być spożytkowana na przygotowania do igrzysk olimpijskich oraz do mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich.



"Zabezpieczenie finansowe będzie obejmowało pełne szkolenie olimpijskie w zakresie: zgrupowań krajowych i zagranicznych, międzynarodowych imprez mistrzowskich, wynagrodzeń dla trenerów i osób z nimi współpracujących, zakupu specjalistycznego sprzętu sportowego, zakupu niezbędnych suplementów diety (leków, odżywek itp.) oraz zabezpieczenia badań diagnostycznych" - wyliczono w projekcie.



Jeśli projekt budżetu zostanie przyjęty, nieznacznie wzrosną dotacje na Centralny Ośrodek Sportu (COS) - 25 mln zł, przy 24,2 w poprzednim roku - oraz Polską Agencję Antydopingową (POLADA) - 8 mln, zamiast 7,9 mln zł. Polskie Laboratorium Antydopingowe otrzyma natomiast z budżetu państwa 7,4 mln zł, czyli o 800 tysięcy zł mniej niż w 2020 roku.



Ponadto z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej planowane jest przeznaczenie ok. 32,3 mln zł na modernizację poszczególnych baz COS, m.in. przebudowę mniejszych skoczni w Zakopanem (K-85, K-65, K-35, K-15), budowę hali sportowej w Wałczu czy boiska sportowego w Giżycku.



Mniejsze będą natomiast dotacje dla Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Planowana jest na ten cel kwota 21 mln zł, a za poprzedni rok wyniosła ona niecałe 28,9 mln.



Na czwartek planowane jest posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.



"Rozpatrywane będą poszczególne części (projektu - PAP) dotyczące kultury fizycznej. Posiedzenie będzie zakończone przyjęciem opinii dla Komisji Finansów Publicznych. Zwykle to jest opinia pozytywna. Dalsze prace toczą się już w KFP, a potem projekt trafi do sejmu" - poinformował sekretarz Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Krzysztof Majer.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki i prezes PZPN Zbigniew Boniek / Fot. Mieczysław Włodarski/Reporter / East News

