Lewandowski triumfuje, na to tylko czekał. Jest komunikat tuż przed końcem roku

Robert Lewandowski miał znakomite wejście do La Liga . Już w pierwszym sezonie sięgnął po koronę króla strzelców . Jego skuteczność odegrała kluczową rolę w sukcesie Barcelony , która po czterech latach wyczekiwania odzyskała tytuł mistrza Hiszpanii.

Jak będzie w obecnych rozgrywkach? Lewandowski jest na dobrej drodze do odzyskania strzeleckiej korony. W tej chwili to on otwiera klasyfikację egzekutorów z 16 trafieniami na koncie.