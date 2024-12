Barcelona zaczyna od nowa, od razu głośno o Szczęsnym. Przełomowy moment dla Polaka

Wraz z nowym rokiem do rozgrywek Copa del Rey włącza się Barcelona. Jest to jej kolejne podejście w Pucharze Króla - w trzech ostatnich sezonach drużynie z Katalonii nie udało się awansować do wielkiego finału. Teraz liczą na przerwanie tej złej passy.

Co najistotniejsze z perspektywy polskiego kibica - w meczu 1/16 finału Copa del Rey przeciwko UD Barbastro ma zagrać Wojciech Szczęsny . Na oficjalnym profilu klubu w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z treningu, na którym widać, jak Polak przygotowuje się do tego spotkania.

Kluczowy dzień dla Szczęsnego. Ten mecz zdefiniuje jego rolę w FC Barcelona

Dla Wojciecha Szczęsnego i jego pobytu w FC Barcelona będzie to niezwykle ważny, a może nawet przełomowy dzień. Jeśli polski bramkarz zadebiutuje, będzie to oznaczać, że najprawdopodobniej to właśnie on będzie występował w tych rozgrywkach do samego końca.