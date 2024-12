To byłaby katastrofa dla legendarnego klubu. Mają obawy, były sternik nie wytrzymał

18-letni Nazar Parnicki będzie podstawowym zawodnikiem FOGO Unii w 2025 roku. Aktualny wicemistrz świata juniorów po raz pierwszy otrzyma duży kredyt zaufania w postaci pierwszego składu. Wcześniej musiał liczyć na absencję któregoś z żużlowców. - Podczas rundy zasadniczej będzie się uczył, a w play-off to będzie duży atut. Generalnie cały sezon będzie przygotowaniem do dwóch najważniejszych meczów . Ewentualnie pozostaną jeszcze baraże - mówi nam Rufin Sokołowski.

Drżą o zdrowie 18-latka, nie wytrzymał, "to absurd"

Ukrainiec podpisał także kontrakt w lidze szwedzkiej z Dackarną Malilla. Niektórzy kibice mają obawy, że może skończyć się podobnie, jak z Damianem Ratajczakiem . Junior w Danii złamał kość udową. Kontuzja w pewnym stopniu przyczyniła się do spadku Unii z PGE Ekstraligi. Teraz najmniejszy uraz może przekreślić marzenia o powrocie do elity.

- To jest absurd. Kontuzję można złapać wszędzie. Zarówno w Szwecji, jak i na treningu w Polsce. Kiedyś lotnicy żartowali sobie, gdy mama powiedziała do jednego z nich: lataj synku nisko i powoli. To na żużlu też powinien jeździć bardzo powoli i tylko w domu. To co wtedy osiągnie? Zawodnicy, jeżdżąc na trudnych torach, wyrabiają sobie umiejętności. Jeśli chce być mistrzem lub kimś wielkim, to musi tego doświadczyć - grzmi.