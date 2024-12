Świątek z rekordowym czekiem, pękł milion. Zarobili nawet rezerwowi

Jeśli Polska awansuje do ćwierćfinału, stawki jeszcze pójdą w górę. A gdy nasz zespół wygrywa, zarabiają wszyscy zgłoszeni do zawodów reprezentanci, nawet rezerwowi.

United Cup. Wielkie pieniądze dla największych gwiazd. Iga Świątek załapała się na najwyższą pulę

Nagrody finansowe w United Cup można podzielić bowiem na dwie grupy. Pierwsza pula to tzw. kwota wstępna: wszyscy zawodnicy otrzymują określone sumy na podstawie swoich miejsc w rankingu oraz pozycji w kadrze. Najwięcej - aż po 230 tys. dolarów - mogą zarobić ci, któzy są singlowymi rakietami numer jeden oraz plasuję się w TOP 10 rankingów ATP bądź WTA. W naszym zespole to Hubert Hurkacz . A później już te kwoty znacznie spadają, choć i tak robią wrażenie.

Drugą część można zdobyć już na korcie. I wcale nie trzeba grać, by dobrze zarobić. Choć naprawdę spore pieniądze będą dopiero do podniesienia w decydującej fazie turnieju.

Ponad milion dla Igi Świątek w złotówkach. Za mecz z Norwegią nagrody dostaną nawet rezerwowi

To oznacza, że Świątek w Brisbane ma zapewniony już czek na ok. 277 tys. dolarów, czyli 1,13 mln złotych. Sporo, ale jeśli Biało-Czerwoni wygrają w niedzielę finał w Sydney, o ile do niego dojdą, to może to być nawet blisko cztery razy więcej.