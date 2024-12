Siatkarz skreślony przez Grbicia odpowiada. Kapitalna forma, kartka dla mistrza świata

Zawiercianie próbowali odrobić straty, ale kiedy rywale zablokowali atak Butryna, to oni prowadzili 22:19. Trener Michał Winiarski wykorzystał obie przerwy i starał się natchnąć swoich siatkarzy do walki, ale efektów nie było . W ostatniej akcji siatkarze Asseco Resovii zablokowali atak Kyle'a Ensinga, rezerwowego atakującego gospodarzy, i wygrali 25:22.

A przecież rzeszowianie przyjechali do Zawiercia po dotkliwej przedświątecznej porażce z Jastrzębskim Węglem - rywalem, z którym przegrywają bez przerwy od pięciu lat. W dodatki nadal grać nie może Bartosz Bednorz, który cierpi z powodu pękniętej kości w palcu serdecznym lewej dłoni, a także wracający po kontuzji nogi Cezary Sapiński. Z tego powodu trener Tuomas Sammelvuo ma też ograniczone pole manewru związane z limitem trzech obcokrajowców na boisku, co zamyka drzwi do gry Stephenowi Boyerowi.