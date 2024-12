Pachniało głośnym odejściem. Polski talent ujawnia kulisy rozmów

Rozstanie trenera Staszewskiego z ostrowskim klubem odbiło się szerokim echem. Zupełnie zaskoczony odejściem swojego mentora był m.in. Sebastian Szostak. Świeżo upieczony senior bardzo szybko umówił się na spotkanie z władzami Arged Malesy, by porozmawiać o następnym sezonie. - Rozmowa polegała na dokładnym ustaleniu szczegółów dalszej współpracy. Chciałem wiedzieć, co dalej - mówi nam Szostak.

Żużel. Arged Malesa Ostrów. Sebastian Szostak po raz drugi ogłasza pozostanie, kibice zaskoczeni

Na oficjalnym fanpage'u zawodnika pojawiły się komentarze zaskoczonych kibiców. Przecież już w listopadzie Szostak przedłużył umowę. - Mieliśmy do ustalenia pewne rzeczy związane z finansami, żebym mógł spokojnie przygotować się do sezonu pod kątem zaplecza i części. Jak wiadomo, wszystko trzeba kupować i płacić. Chcę jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie chodziło o podwyżkę - podkreśla nasz rozmówca.

Żużel. Transfery. Reprezentant Polski nawet tego nie ukrywa

Zawodnik przed rozmową w klubie nie wykluczał odejścia. - Gdybyśmy nie doszli do porozumienia, to po prostu poprosiłbym o wypożyczenie do innego klubu. Zainteresowany klub musiałby zapłacić pewną kwotę. Jesteśmy jednak dogadani, dograliśmy wszystkie szczegóły po odejściu trenera. Cieszę się, że w spokoju mogę się przygotowywać do rozgrywek i zamawiać wszystkie części - dodaje.