Kompromitacja Barcelony, jak mogli do tego dopuścić? Zapadł wyrok, klub Lewandowskiego pod ścianą

Sąd odrzucił wniosek FC Barcelona. Decyzja bez żadnej litości

"Duma Katalonii" musi na każde wydane jedno euro poświadczyć trzema zarobionymi, co bardzo utrudnia wszelkie próby działania. Dlatego też Barcelona minionego lata dokonała tylko jednego transferu. Do klubu trafił Dani Olmo za nieco ponad 50 milionów euro. Udało się go zarejestrować na pierwszą część sezonu, ale na drugą już nie. W związku z tym "Bluaugrana" zwróciła się do sądu.