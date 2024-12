Dzisiejsze walne zgromadzenie akcjonariuszy Lechii Gdańsk , które na półmetku rozgrywek Ekstraklasy zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem z powodu "problemów technicznych". Zdalnie z zebranymi akcjonariuszami mniejszościowymi reprezentującymi lokalne środowisko kibiców Lechii łączył się prezes Paolo Urfer, który reprezentuje właściciel, fundusz MADA Global, a opóźnienie i problemy techniczne to symbol ostatnich wydarzeń wokół klubu z Trójmiasta.

Lechia Gdańsk potrzebuje 3,7 mln zł, by odzyskać licencję

Prezes Urfer ujawnił zebranym, że aby odwiesić licencję potrzebna jest kwota 3,7 mln zł. Trzeba ją uzbierać do końca stycznia, ponieważ 1 lutego Biało-Zieloni mają wznowić rozgrywki Ekstraklasy meczem wyjazdowym z Motorem Lublin .

Oczywiście, im szybciej ta kwota zostanie wpłacona tym lepiej - decyzja komisji zakazuje również rejestracji nowych zawodników, a obserwatorzy rozgrywek Ekstraklasy są zgodni, że w obecnym składzie lechiści nawet jeśli przystąpią do rozgrywek to opuszczą najwyższy szczebel rozgrywek po zaledwie jednym sezonie. Potrzebne są wzmocnienia, ale przecież nikt nie przyjdzie do klubu bez obietnicę, jedynie za przyrzeczenie gruszek na wierzbie.