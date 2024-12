Medal igrzysk to nie koniec. Nikola Grbić już chce więcej, wskazał cel Polaków

Nikola Grbić do reprezentacji Polski wkroczył w trudnych okolicznościach. Z drużyną pożegnał się bowiem wcześniej uwielbiany przez kibiców Vital Heynen. Belg miał jednak za sobą nieudane igrzyska olimpijskie w Tokio, co zaważyło na konieczności rozstania się z trenerem, który doprowadził naszą reprezentację do niespodziewanego złotego medalu mistrzostw świata w 2018 roku. Miewał jednak także gorsze okresy, co przy potencjale personalnym naszej reprezentacji było sporym rozczarowaniem.

