"Mówiłem, że należy go zwolnić". Gromy w Thurnbichlera, były trener Stocha uderza z całą mocą

Jest trener, jest sztab, więc to są te osoby odpowiedzialne. Ja już rok temu mówiłem, że Thurnbichlera powinno się odsunąć od kadry. Nie tylko tego nie zrobiono, ale i pozwala się Austriakowi puszczać Kamila Stocha, choć ten zatrudnił innego trenera, a Polski Związek Narciarski zgodził się na ten układ. Przy skokach Stocha nie widać jednak Doleżala i to mnie dziwi. Tak samo jak to, że nikt nie zwraca na to uwagi.

~ Krzysztof Sobański