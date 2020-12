Relacje na żywo w Sport Interia

W naszym serwisie Sport Interia pojawiła się ciekawa funkcjonalność - relacje na żywo! To dynamiczne narzędzie, dzięki któremu jeszcze wygodniej i szybciej będziemy mogli przekazywać wam informacje z trwających wydarzeń sportowych. Dodatkowo każdy z użytkowników będzie mógł przesłać nam wiadomość, film lub zdjęcie, i zostać w ten sposób współtwórcą relacji.

Zdjęcie Relacje na żywo /interia /materiały prasowe

Dzięki systemowi "Na żywo" możemy prowadzić dla was relacje na bieżąco, a wszystkie wiadomości trafią do was natychmiast, bez konieczności odświeżania strony. Co więcej, dajemy wam możliwość współtworzenia relacji z nami. Każdy z użytkowników może zostać reporterem społecznym, przesłać nam tekst, zdjęcie czy film, a jego wiadomość może trafić do treści relacji i tysięcy użytkowników. Najlepsi i najaktywniejsi społeczni reporterzy będą mogli liczyć na wyróżnienia i nagrody od redakcji.

Reklama

Zalogowani użytkownicy mogą także zgłaszać własne propozycje wydarzeń, którymi - ich zdaniem - powinna zainteresować się redakcja Interii. Dzięki temu dziennikarze portalu zyskają informacje z pierwszej ręki od naocznych świadków najistotniejszych wydarzeń w kraju i na świecie. Wszystkie aktualne relacje znajdziecie na tej podstronie - kliknij.



Dodatkowym udogodnieniem, które wprowadziliśmy w nowej wersji Live newsów, jest możliwość odsłuchiwania treści postów dodawanych w relacji na żywo. Dzięki tej funkcji użytkownik nie musi śledzić pisemnej relacji, może również słuchać jej, pracując na innych aplikacjach lub w innej karcie przeglądarki. Jeśli nie chcecie zapomnieć o danej relacji, możecie zaznaczyć (przy pomocy odpowiedniego suwaka) chęć otrzymywania powiadomień typu push dla wybranej przez siebie relacji i równie szybko z nich zrezygnować.



Zdjęcie Nowy serwis Sport Interia / interia / materiały promocyjne

To jak, widzimy się na kolejnej relacji?