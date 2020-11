Znany dom aukcyjny Sotheby’s przygotował specjalną aukcję sportową, gromadząc około 100 pamiątek związanych z wielkimi postaciami świata sportu w ostatnich 100 latach. Szacuje się, że najwyższą kwotę może osiągnąć puchar, jaki otrzymał Pele jako trzykrotny mistrz świata.

Internetowa aukcja "Century of Champions", na której zgromadzono memorabilia związane z historią życia gwiazd różnych dyscyplin sportu, m.in. piłki nożnej, koszykówki, baseballu, tenisa, czy boksu rozpocznie się 24 listopada i potrwa do 3 grudnia.

Szacuje się, że puchar Pelego może osiągnąć 800 tys. dol. To specjalne trofeum Julesa Rimeta stworzone dla legendy światowej piłki nożnej przez FIFA, po tym, jak Brazylijczyk przyczynił się do zdobycia przez "Canarinhos" trzeciego mistrzostwa świata w 1970 r. (wcześniej w roku 1958 i 1962).



Inną atrakcją dla kolekcjonerów ma być koszulka słynnego hokeisty Wayne’a Gretzky’ego z jego debiutanckiego sezonu w NHL w barwach Edmonton Oilers z autografem zawodnika. Specjaliści uważają, że może osiągnąć kwotę od 450 do 600 tys. dol.