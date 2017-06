Arturo Vidal: Claudio Bravo jest jednym z najlepszych

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Jestem naprawdę szczęśliwy. Nasz kapitan, Claudio Bravo, jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. Mieć go w drużynie to dar, jestem wdzięczny za to, co zrobił. To był ciężki dzień, bo turniej jest krótki. Nie mieliśmy wiele czasu na odpoczynek, źle spaliśmy i dużo podróżowaliśmy, ale jest w porządku. Wszyscy piłkarze oddaliby życie za tę koszulkę. Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ awansowaliśmy do finału - powiedział Arturo Vidal. Chile zremisowało z Portugalią 0-0 w półfinale Pucharu Konfederacji, który odbył się w Kazaniu, ale było lepsze w rzutach karnych, wygrywając je 3-0. Bohaterem został Bravo, który obronił trzy strzały Portugalczyków z "wapna".