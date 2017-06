Nenad Bjelica o Marcinie Robaku. Wideo

- Marcin Robak jest naszym zawodnikiem, a jak chce odejść i nie chce grać dla Lecha, to może zapłacić. On to wie - powiedział trener Lecha Poznań Nenad Bjelica.