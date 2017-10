Jaromir Jagr podpisał roczny kontrakt z Calgary Flames

Jaromir Jagr rozegra jeszcze jeden sezon w NHL. 45-letni skrzydłowy podpisał roczny kontrakt z Calgary Flames, na mocy którego zarobi milion dolarów.

Zdjęcie Jaromir Jagr /Mike Ehrmann /Getty Images

"Cieszę się, że jestem tutaj. Chciałbym podziękować Calgary Flames. Dali mi szansę, aby jeszcze przez przynajmniej jeden sezon zagrał w NHL. Gram w NHL od tylu lat, nawet nie wiem od ilu. Zacząłem, kiedy miałem 18 lat, teraz mam 45. Kocham tę grę. Kocham NHL" - powiedział Czech.

Reklama

Jagr, który dodatkowo może zarobić kolejny milion dolarów, dodał, że to na "99,9 procent może być mój ostatni sezon".

Wszystko zaczęło się w 1990 roku, kiedy został wybrany z numerem piątym draftu przez Pittsburgh Penguins. Z "Pingwinami" wywalczył dwa jedyne Puchary Stanleya (1991-92), a potem w NHL występował w Washington Capitals, New York Rangers, New Jersey Devils, Boston Bruins, Dallas Stars, Philadelphia Flyers i ostatnio we Florida Panthers.

Czeski hokeista zdobył 765 bramek (trzeci wynik w NHL), zanotował 1149 asysty (piąty) w 1711 meczach w sezonie regularnym. W klasyfikacji kanadyjskiej jest drugi, tylko za legendarnym Wayne'em Gretzkym.

Pawo