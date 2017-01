Kiko Ramirez: To ma być szatnia zwycięzców

- Ja tworzę, nie niszczę. To ma być szatnia zwycięzców – mówił w rozmowie z Interią nowy szkoleniowiec Wisły Kraków – Kiko Ramirez. Hiszpan opowiadał m.in. o planie na zespół, transferach, kibicach i… zimie w Krakowie.

Zdjęcie Kiko Ramirez /Adrianna Kmak /INTERIA.PL

- Praca w Wiśle może być dla mnie ogromną trampoliną. To wielki krok w moim życiu. Myślę, że ten klub może otworzyć mi drzwi do europejskiej piłki, co dla trenera jest bardzo ważne - przyznał hiszpański szkoleniowiec.

Jak twierdzą w Wiśle, transfer Ramireza był dobrze przemyślany i poparty obserwacjami oraz opiniami innych trenerów i piłkarzy w Hiszpanii. Kiko Ramirez w drużynie "Białej Gwiazdy" ma zaprowadzić ład i porządek, zwłaszcza taktyczny.

- Ja tworzę, nie niszczę. Chcę stworzyć pracowity sztab szkoleniowy. Chcemy, żeby wszyscy cieszyli się naszą pracą. Jeśli chodzi o drużynę, chciałbym, żeby to była rodzina. Chcę stworzyć silny zespół, który wierzy w pewien pomysł na grę, chce rywalizować i się rozwijać. To ma być szatnia zwycięzców - zapowiada Ramirez i dodaje:

- Największymi poszkodowanymi w sytuacji Wisły są jej kibice.

Kiko Ramirez oficjalnie pracę z "Białą Gwiazdą" rozpocznie 9 stycznia. Jak sam przyznaje, sroga zima w Krakowie nie stanowi dla niego problemu. Na naszym portalu wkrótce będziecie mogli obejrzeć i przeczytać obszerny wywiad z nowym szkoleniowcem wiślaków.

Adrianna Kmak