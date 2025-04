Dwa gole w dwie minuty. Szybki nokaut w meczu Wisły Kraków. Już nie wstali

W 28. kolejce Betclic 1. Ligi sezonu 2024/25 Wisła Kraków udała się do Opola, aby zmierzyć się z miejscową Odrą. Na pierwszego gola w tym spotkaniu czekaliśmy do ostatnich minut pierwszej połowy. Jednak gdy "Biała Gwiazda" go zdobyła, zaraz dołożyła drugiego. Odra Opole zdołała jeszcze strzelić bramkę kontaktową, ale ostatecznie nie potrafiła zdobyć w tym spotkaniu nawet jednego punktu.