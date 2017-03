Legia Warszawa. Dariusz Mioduski o krok od przejęcia klubu

Przełom w wojnie o Legię Warszawa! To Dariusz Mioduski ma zostać samodzielnym właścicielem klubu, odkupując udziały prezesa klubu, Bogusława Leśnodorskiego, i Macieja Wandzela.

Zdjęcie Od lewej: Bogusław Leśnodorski, Maciej Wandzel i Dariusz Mioduski /Andrzej Iwańczuk /Reporter

- Rozmowy nie są już prowadzone w atmosferze konfliktu, ale szukania porozumienia - podkreślił, zachowujący anonimowość, współpracownik Mioduskiego.

Reklama

Mioduski posiada 60 proc. udziałów w Legii, a Leśnodorski i Wandzel po 20. Ten pierwszy ma odkupić udziały dwóch ostatnich. Leśnodorski i Wandzel chcieli odkupić udziały Mioduskiego, ale za klubowe pieniądze, na co Mioduski stanowczo się nie zgodził.

Na ostatnich meczach Legii na własnym stadionie Leśnodorski i Wandzel nie siedzieli już nawet w loży VIP, którą przejął Mioduski. Co dalej z obecnymi współwłaścicielami klubu?

- W grę wchodzi pozostanie w klubie Leśnodorskiego. Wykluczone jest to natomiast w przypadku Wandzela. Dla niego nie ma miejsca w scenariuszu, jaki nakreślił Mioduski w przypadku przejęcia przez niego klubu - zaznaczył współpracownik Mioduskiego.

- Mioduski nie dopuszcza również sprzedaży swoich udziałów. Na tym etapie bierze pod uwagę jedynie odkupienie udziałów od pozostałej dwójki. 23 marca nastąpi oficjalne ogłoszenie tych decyzji - poinformował.

Jak podaje firsteleven.com, Leśnodorski mógłby zamienić fotel prezesa na miejsce w Radzie Nadzorczej.

Według "Przeglądu Sportowego", Mioduski szuka kandydata na nowego prezesa. Wymienia tu nazwiska m.in. byłego szefa spółki PL.2012 Marcina Herry, czy byłego jednego z dyrektorów w Legii, Tomasza Zahorskiego.

Wygląda, że w konflikcie o Legię nastąpił przełom. Przez kilka tygodni negocjacje stały w martwym punkcie. Dlatego zrezygnowano z opcji shoot-outu, czyli licytacji, w której oba podmioty miały złożyć w zamkniętych kopertach propozycję kwoty wykupu udziałów będących w posiadaniu strony przeciwnej. Miał wygrać podmiot, który złożyłby najbardziej korzystną ofertę dla klubu.

Jednak od początku zastrzeżenia do tego rozwiązania miał Mioduski. Publicznie krytykował Wandzela i to jego wskazał jako źródło konfliktu. Dawał do zrozumienia, że chętnie wróciłby do pierwotnego układu w klubie, czyli z Leśnodorskim, ale bez Wandzela.

Leśnodorski jest prezesem Legii Warszawa od 10 grudnia 2012 roku. 9 stycznia 2014 Mioduski wspólnie z Leśnodorskim poinformowali o wykupieniu klubu od Grupy ITI. Ten pierwszy pozyskał 80 proc. akcji, a obecny prezes 20. Osiem miesięcy później dołączył do nich Wandzel, który pozyskał od Mioduskiego 20 proc. udziałów.

Konflikt pomiędzy współwłaścicielami klubu przybrał na sile jesienią, m.in. po meczu z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów (0-6). W trakcie tego spotkania doszło m.in. do bijatyk na jednej z trybun. Mioduski próbował odwołać zarząd klubu. Kiedy nie udało mu się tego osiągnąć, wycofał się z bieżącej działalności Legii.