Niebywały scenariusz dla Legii i Jagiellonii. Poznaliśmy pary 1/8 Ligi Konferencji

Jagiellonia Białystok w dwumeczu z TSC Backa Topola stanęła na wysokości zadania i pokonała Serbów aż 6:1. Tym samym wywalczyła sobie prawo do gry w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy i dołączyła do Legii Warszawa. Podopieczni Goncalo Feio w fazie ligowej spisali się na tyle dobrze, że uzyskali promocję bezpośrednio do najlepszej szesnastki.