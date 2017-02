Kevin Barry: Izu Ugonoh to wyjątkowy talent

- Wszyscy jesteśmy podekscytowani tym pojedynkiem. Izu zdaje sobie sprawę z tego, że to duże wyzwanie i starcie z jednym z najlepszych zawodników wagi ciężkiej. Wygraną nad kimś takim może sobie wyrobić nazwisko - mówi Kevin Barry, szkoleniowiec Izu Ugonoha, który w kolejną 25 lutego w Birmingham (USA) skrzyżuje rękawice z Dominikiem Breazeale'em.

- Póki co nasz rywal spotykał się ze znacznie lepszymi zawodnikami niż Izu i ma większe doświadczenie. Stoi za nim również amatorskie doświadczenie, jednak Izu to wyjątkowy zawodnik - przekonuje trener Polaka Kevin Barry.

- Izu jest niezwykle utalentowany i póki co zdemolował każdego, kogo postawiliśmy naprzeciw niego. Tym pojedynkiem pokaże światu swoje realne możliwości. On namiesza w wadze ciężkiej - zapewnia nowozelandzki trener.

Opiekun naszej nadziei wagi ciężkiej wylicza także wszystkie atuty, któe czynią z Ugonoha pięściarza bardzo groźnego, nawet dla najlepszych.

- Oprócz umiejętności technicznych oraz atletyzmu, Izu ma również wielką charyzmę i inteligencję. A jego styl na pewno spodoba się kibicom. Mogliśmy wziąć łatwiejszego przeciwnika, lecz od razu w debiucie na gali PBC wzięliśmy czołowego zawodnika w tym limicie. Izu to bodaj najlepiej bijący "ciężki" na korpus. Ta walka jest dla niego olbrzymią szansą, by znaleźć się na wąskiej liście kandydatów do starcia o mistrzostwo świata - dodał Barry.