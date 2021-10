Żużel. PGE Ekstraliga. Czarne chmury nad Stalą Gorzów? Pojawił się poważny problem

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił przetarg, wpłynęły dwie oferty. Jak donosi radiogorzow.pl, pierwsza opiewała na kwotę 1 mln 845 tysięcy złotych, druga natomiast na 3 mln 75 tysięcy złotych. Miasto Gorzów jest zaskoczone takimi wycenami, gdyż na tę inwestycję planowano przeznaczyć około 600 tysięcy.

Najtańsza oferta jest aż trzy razy większa, co sprawia, że nad Moje Bermudy Stalą wiszą czarne chmury. - Niestety, Miasto nie jest w stanie poprowadzić tej inwestycji zgodnie z tym, czego oczekuje telewizja. Krótko mówiąc - Ekstraliga ma z nami problem, bo Miasta nie stać na wydanie milionów na oświetlenie murawy. Jeszcze liczę na to, że jak rozpiszemy pod koniec tego roku drugi przetarg, to będzie inaczej. Tak jak wcześniej powiedziałem, firmy mają swoje roboty i nikt w końcówce roku nie szuka nowej, tylko kończy stare kontrakty - powiedział dyrektor OSiR-u Włodzimierz Rój.



Spełnienie wymogów jest konieczne do uzyskania licencji na jazdę w PGE Ekstralidze. - To jest ten moment, kiedy miasta, które się buntowały przed tymi wymaganiami, muszą się ponownie spotkać. Takie spotkania były, bo wiele miast się nie godzi na naliczanie wielkich inwestycji po to, żeby Ekstraliga robiła jeszcze większe pieniądze na tym, co dostaje od telewizji - dodał.

Rój widzi dwa wyjścia. Zdaniem dyrektora, Ekstraliga powinna dołożyć brakujący milion lub przełożyć termin przeprowadzenia tej inwestycji.