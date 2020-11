Peter Kildemand oficjalnie został przedstawiony jako zawodnik Car Gwarant Kapi Meble Budex Startu Gniezno. O tym, że Duńczyk dołączy do czerwono-czarnych informowaliśmy już na początku okienka.

Kildemand spędził miniony sezon w barwach Zdunek Wybrzeża Gdańsk. Nad morzem wykręcił przeciętną średnią 1,775 punktu na bieg. Spodziewano się po nim znacznie więcej, uważano, że pierwszoligowy klub pozwoli mu odbudować formę i powrócić do dyspozycji z czasów, gdy decydował o sile zespołów z Ekstraligi. Nic dziwnego, że po sezonie zrezygnowano z jego usług i ściągnięto w jego miejsce Wiktora Kułakowa.

Dla Startu Gniezno jest to opcja dużo bardziej budżetowa, jednak wyraźnie słabsza i mniej perspektywiczna. Dość symboliczny jest fakt, że Olivera Berntzona, który dopiero co wywalczył awans do Grand Prix zastępuje Kildemand który ze stawki cyklu. Dawno wypadł.

Oprócz Duńczyka w barwach Startu zobaczymy także Oskara i Kevina Fajferów, Timo Lahtiego, Mirosława Jabłońskiego czy Fredrika Jakobsena.