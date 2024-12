Falubaz ma nową gwiazdę. Zlał mistrza świata

Mitchell McDiarmid to kuzyn wielkiego mistrza, Taia Woffindena. 16-latek swój potencjał pokazał podczas Speedway Ekstraliga Camp, gdzie wpadł w oko Piotra Protasiewicza. To właśnie po jazdach na Motoarenie podpisał kontrakt z Falubazem na rozgrywki U24.

To szokujące. Zlał mistrza świata

Zachwycił zielonogórzan, zostaje na dłużej

Początkowo miał być tylko na chwilę. Na rozgrywki U24, a tam zapracował sobie na kontrakt na lata 2025 i 2026. Początki łatwe nie były, ale dwa ostatnie spotkania to była poezja. W spotkaniu z Wilkami Krosno zdobył komplet i był nie do złapania, a w Częstochowie zdobył 11 punktów z bonusem. To był ostatni jego mecz, sezon zakończył przedwcześnie, bowiem zgodnie z planem, wrócił z ojcem do ojczyzny.