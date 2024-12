Wielkie wzmocnienie, kontrakt już dopięty. Bomba transferowa na ostatniej prostej

Mariusz Staszewski objął Włókniarza Częstochowę, co oznacza, że miejsca do pracy zabraknie tam dla Janusza Ślączki. Zgodnie z naszymi informacjami ceniony w środowisku Janusz Ślączka wyląduje w Orle Łódź. Strony porozumiały się już co do warunków kontraktowych, a były trener częstochowskiego Włókniarza poprowadzi ambitny projekt. Zdradzamy szczegóły trenerskich zawirowań na giełdzie transferowej.