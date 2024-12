Sześć miesięcy lekceważenia wyroku. Kłopot objawienia Ekstraligi

Jepsen Jensen to "złote dziecko" duńskiego żużla. Był kolejnym materiałem na jednego z najlepszych zawodników na świecie, jednak w pewnym momencie jego kariera mocno spowolniła, co poskutkowało utratą miejsca w PGE Ekstralidze na ponad trzy długie sezony (jeździł w Rybniku, Gnieźnie, Gdańsku i przez chwilę w Poznaniu, skąd został wypożyczony do ekstraligowego Grudziądza). Aktualnie Duńczyk ma 32 lata i cieszy się formą życia. Były mistrz świata juniorów odbudował się dopiero w ostatnich miesiącach, gdy zastąpił w Bayersystem GKM-ie Grudziądz Jasona Doyle'a.

