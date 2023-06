Wygrał i zalał się łzami. Zrobił to dla niego

To był polski wieczór w Pradze. W pierwszej rundzie tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata juniorów, nasi młodzieżowcy nie pozostawili rywalom żadnych złudzeń i zajęli dla siebie całe podium. Do pokoju hotelowego z największym uśmiechem na twarzy niewątpliwie wracał Mateusz Cierniak. Choć zawodnik Platinum Motoru w końcówce rundy zasadniczej zaliczył groźnie wyglądający upadek, to zdołał się pozbierać i w decydującej fazie zawodów nikt nie potrafił go złapać. W finale blisko pokonania kolegi z reprezentacji był co prawda Bartłomiej Kowalski, jednak nie udało mu się wyprzedzić obecnego najlepszego żużlowca U-21 globu.