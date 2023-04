Uniknąć kompromitacji. Jadą o posadę trenera

Trener Sawina już przed wczorajszym meczem, w wywiadzie dla Canal+ Sport 5 powiedział, że jeśli przegra z Krosnem lub Lesznem, to oddaje się do dyspozycji zarządu. Apator z Krosnem już przegrał, ale jeszcze co najmniej dziś Sawina poprowadzi pierwszą drużynę.