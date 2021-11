Unia odkrywa karty! Pierwszy wybór zaskoczył

Patryk Głowacki Żużel

Unia Tarnów ma na sezon 2022 prosty cel – odbudowa klubu i szybki powrót przynajmniej do pierwszej ligi. Do dobrych wyników sportowych potrzebny jest jednak odpowiedni skład. Pierwszy ogłoszony zawodnik Jaskółek mocno zaskoczył. Do drużyny dołączył Kenneth Hansen, który w sezonie 2021 nie rywalizował na polskich torach.

