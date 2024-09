Transferowe wtopy. Polecą z ligi z hukiem

Żużel. Polonia zrezygnuje z Huckenbecka?

- Moim zdaniem Huckenbeck powinien w klubie zostać, do spółki z Buczkowskim, ale tylko wtedy, kiedy Polonia pozyska dwóch liderów dodatkowo do składu. Nie ma tu mowy o Wiktorze Przyjemskim, bo jest juniorem. Liderów potrzeba na pozycje seniorskie. Pozycja Niemca w klubie to otwarta sprawa, bo nie zrobił wielkiego szału w 2. Ekstralidze. Hellstroem to nie jest żaden gwarant, a raczej ktoś, za kogo będzie startował Przyjemski, Polonia po prostu z takim składem nie ma liderów - mówi Tillinger.

Żużel. Łoktajew nie jest liderem na Ekstraligę

- Łoktajew to zawodnik, który co najwyżej może zastąpić Huckenbecka, a nie zostać liderem zespołu w Ekstralidze. Wiem, że Przemek Pawlicki jest przymierzany do Polonii. Prezes twierdzi, że rozmawia i wciąż negocjuje z zawodnikami. Taki skład to może być powrót do 2. Ekstraligi. Pawlicki kocha jeździć po szerokiej, a tor w Bydgoszczy na to pozwala, niemniej do Pawlickiego potrzeba jeszcze jednego lidera - komentuje Leszek Tillinger.