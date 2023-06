To miało być złote dziecko. Co poszło nie tak?

Co prawda aktualnie junior Arged Malesy Ostrów jest świeżo po kontuzji, ale już przed nią prezentował się raczej kiepsko. Oczywiście wciąż potrafi bardzo dobrze wypaść w zawodach młodzieżowych czy też w Ekstralidze U24. Najważniejsze są jednak rozgrywki ligowe, a w nich Szostak zawodzi. Ostatnio w Bydgoszczy przywiózł dwa zera i były to takie zera "z hukiem". Jeszcze dwa lata temu ten żużlowiec byłby mocnym kandydatem do walki nawet z Wiktorem Przyjemskim w wyścigu numer dwa. Obecnie jednak jest od tego bardzo daleki.